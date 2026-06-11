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Başkentte 3 ton sahte deterjan ele geçirildi

Başkentte 3 ton sahte deterjan ele geçirildi
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ile çeşitli markalara ait boş ambalajlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir depoda 3 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altındağ İlçe Jandarma ekiplerince ilçede bulunan bir depoda arama yapıldı.

Şüpheli B.B'ye ait depoda, sahte ve kaçak deterjan üretimi yapıldığı belirlendi.

Aramada, deterjan ambalaj makinası, büyük terazi, yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ile çeşitli markalara ait 736 boş ambalaj ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAylia Bezan:

iyi yakalanmış ama bunun gibi kaç tane daha var depo depo mesela

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Haber YorumlarıFunda Özlem Şansal:

bu kadar sahte ürün üretim makinalarının nasıl kaçak olarak işletildiği belli değil, teknoloji izleme sistemleri var ama yine de birilerinin gözü açık olması lazım

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Haber YorumlarıEsra Can Öztürk:

ya bu ne ya! 3 ton sahte deterjan piyasada dolaşıyo demek bu hayvanlar gibi masum insanlar kullanıyo bu zehiri! cildine zararlı kimyasallar süren insanlar var ve kimse cıkmıyo bunu yazan! çok kötü yaa

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