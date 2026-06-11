Başkentte 3 ton sahte deterjan ele geçirildi

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir depoda 3 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altındağ İlçe Jandarma ekiplerince ilçede bulunan bir depoda arama yapıldı.

Şüpheli B.B'ye ait depoda, sahte ve kaçak deterjan üretimi yapıldığı belirlendi.

Aramada, deterjan ambalaj makinası, büyük terazi, yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ile çeşitli markalara ait 736 boş ambalaj ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.