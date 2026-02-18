Haberler

Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Irak vatandaşı 4 DEAŞ mensubu ve 6 FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olarak çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair deliller elde edilen Irak vatandaşı 4 şüpheli ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü için yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda şüpheli ve hükümlüler yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Gündemi sarsan 30 milyon dolarlık soygunla ilgili yeni gelişme
Kenan Yıldız, RAMS Park'ta ayakta alkışlandı

Maça damga vuran o an
Spalletti'den ağır hezimet sonrası ilk sözler: Juventus tarihinde 5 golü hatırlamıyorum

Ağır hezimet sonrası neler dedi neler
DNA'nın sarmal yapısını keşfeden James Watson'ın Epstein'in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı

İnsanlığın kaderini değiştiren ismin de fotoğrafı çıktı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 attı! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi