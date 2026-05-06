Haberler

Ankara'da 'suç örgütü' operasyonu: 5 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen operasyonda 'Çirkinler' isimli organize suç örgütüne üye 5 şüpheli tutuklandı. Suç örgütünün esnaflardan haraç aldığı ve iş yerlerini kurşunladığı tespit edildi.

ANKARA'da 'Çirkinler' organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'Çirkinler' organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Suç örgütü üyelerinin, esnaf ve iş adamlarından tehditle haraç aldıkları, vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları ve çektikleri görüntüleri, korkutma amaçlı paylaştıkları öğrenildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kullandıkları silahları ise metruk arazideki çöp yığınına gizledikleri tespit edildi. 4 ayrı olaya karışan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

Babasının adaylığı sonrası yaptığı paylaşım bomba

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten
Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı

Ve beklenen son!

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...

Bu sahne psikolojisini bozdu