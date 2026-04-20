Başkentte boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sincan ilçesindeki boya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Alcı Organize Sanayi Bölgesi 2036. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın üretim kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.