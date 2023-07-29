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Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çayırhan Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ç. (44), boşanma aşamasında olduğu eşi S.Ç'yi (42) tartışma sonucu bıçakladı. A.Ç, daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan şüpheli A.Ç. hastaneye kaldırılırken, kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel

Çayırhan Nallıhan İntihar Ankara Güncel Haberler

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