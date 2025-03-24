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Ankara'da Bazı Metro ve Otobüs Durakları Kapalı Kalacak

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Ankara Valiliği'nin kararıyla EGO, bugün saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişlerini durduracak.

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.

EGO'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin kararı gereğince bugün saat 19.00'dan itibaren Kızılay metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ metro ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak. Saat 19.00'den itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler, yolcu indirip bindirmeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi de hizmet vermeyecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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