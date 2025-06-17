Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde örtü yangını

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde örtü yangını
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Atatürk Orman Çiftliği'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, rüzgar nedeniyle hızla büyüdü, ancak ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

ANKARA'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde örtü yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Atatürk Orman Çiftliği'nin Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi sınırında kalan kısmında, saat 14.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yanan kuru otlar nedeniyle bölge yoğun dumanla kaplandı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki iş yerlerinin çalışanları yaptı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilerlememesi için iş makineleri ile çukur kazdı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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