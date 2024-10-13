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Ankara'da Alkollü Eğlence Mekanında Cinayet: 71 Yaşındaki Adam Kendini Vurdu

Ankara'da Alkollü Eğlence Mekanında Cinayet: 71 Yaşındaki Adam Kendini Vurdu
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Ankara'da bir alkollü eğlence mekanında Seyit Ahmet Abbasoğlu, tartıştığı Nazife Çördük'ü tabancayla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Abbasoğlu, hastanede hayatını kaybetti.

ANKARA'da dün gece alkollü eğlence mekanında görüştüğü Nazife Çördük'ü tabancayla ateş ederek öldüren, ardından kendini de başından vurarak yaralayan Seyit Ahmet Abbasoğlu (71), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Altındağ ilçesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Alkollü eğlence mekanına gelen Seyit Ahmet Abbasoğlu, bir süre birlikte oturduğu Nazife Çördük ile henüz bilinmeyen nedenle yaşadığı tartışma sırasında üzerinde bulunan tabanca ile ateş etti. Boynundan vurulan kadın yere yığılırken, Abbasoğlu bu kez kendi başına dayadığı tabancayı ateşleyip intihara kalkıştı.

Eğlence mekanında panık ve korkuya neden olan olaydan sonra adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çördük'ün hayatını kaybettiği, Abbasoğlu'nun ise yaralı olduğu belirlendi. Abbasoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Abbasoğlu, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Nazife Çördük'ün cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Keçiören ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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