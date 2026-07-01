Haberler

Ankara'da 52 bin sahipsiz sokak hayvanı toplandı

Ankara'da 52 bin sahipsiz sokak hayvanı toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valisi Yakup Canbolat, 2024 yılında il genelinde tespit edilen 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını duyurdu. Kalan hayvanlar için çalışmalar sürüyor.

ANKARA Valisi Yakup Canbolat, il genelinde 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını açıkladı.

Ankara Valisi Canpolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

Üç ilimizde daha alarm! 10 gün boyunca yasaklandı
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Galatasaray'da Icardi depremi! Resmen serbest kaldı

Galatasaray'da Icardi depremi
Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Akşam düğün yaptı, daha balayına bile gitmeden sabah şampiyon oldu
Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da daire başkanı intihar etti
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar

Ölümü şüpheliydi! Ejegül'ün son görüntüleri kan dondurdu