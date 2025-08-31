Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Sonsuz Zafer: 30 Ağustos" adlı müzikal tiyatro sahnelendi, şarkıcı Can Ozan sanatseverlerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı'nda dün düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde, "Sonsuz Zafer: 30 Ağustos" adlı müzikal tiyatro sahnelendi. 70 kişilik kadronun yer aldığı gösteri, Kurtuluş Mücadelesi'nin destansı ruhunu sahneye taşıdı.

Müzikalin ardından şarkıcı Can Ozan, sevenleriyle bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya, dinleyiciler coşkuyla eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü büyük iki prodüksiyonla kutladıklarını belirtti.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Başak Akpak ise gurur verici bir günü marşlarla ve vatani duygularla geçirmenin çok güzel olduğunu dile getirdi.