Ankara'da '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi'

ANKARA'da Basın İlan Kurumu (BİK) ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi' düzenlendi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen programda; gazetecilik bölümü öğrencileri ile sektörün deneyimli isimleri bir araya geldi. Akademisyenlerin de yer aldığı atölyede, 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden hareketle kriz dönemlerinde gazetecilik sorumluluğu, habercilikte etik değerler gibi konular işlendi.

'HAKİKATİ SUSTURMAK KOLAY DEĞİLDİR'

'Hafızayı Koru, Hakikati Yaz' sloganıyla gerçekleştirilen programda konuşan Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, 15 Temmuz'un yalnızca siyasi tarih değil, Türk basını açısından da unutulmaz bir kırılma noktası olduğunu belirtti. Türk medyasının darbe girişimi gecesinde büyük bir cesaret örneği sergilediğini vurgulayan Çelik, gazetecilerin tehdit ve baskılara rağmen kamuoyunu doğru bilgilendirmek için görev başında olduğunu vurguladı. Çelik, "Hakikati susturmak kolay değildir. Basın, milli iradenin yanında durmuştur ve demokrasi adına tarihi bir görev üstlenmiştir" dedi.

'GÜVENLİK KAMERALARINI AYRI AYRI İNCELEDİK'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM çatısı altında yaşananları ve bu sürece ilişkin yazdığı 'Gazi Meclis'te O Gece' adlı kitabını paylaştı. Keskin, "Bu kitabı yazmak için sadece Türkçesini yazmak için 400 saat çalışmışım ekibimle beraber. Güvenlik kameralarının hepsini ayrı ayrı inceledik, ayrı ayrı irdeledik. Neredeyse orada o geceyi yaşayanlardan daha iyi bildiğimi söyleyebilirim. Niye daha iyi biliyordum? Çünkü arkadaşımız, milletvekili arkadaşımız bir defa yaşıyor, bir defa anlatıyor bana; ama ben onun anlattığını 10 defa okuyorum. Allah bir daha o geceyi de yaşatmasın, böyle bir kitap da yazdırmasın. Meclis Başkanımıza gittim dedim ki; 'Başkanım bu tarihi bir işti, lütfen bu tarihin kapatılmasına mani olun. İlk bomba meclisin yanındaki bahçeye atılmıştı. 'Orayı o haliyle tutalım, orayı bir açık müze gibi yapalım' dedim. O fikri hayata geçirdi. Oradaki canlı hafızayı korumuş oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı