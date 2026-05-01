Ankara'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlaması

ANKARA'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü', Atatürk Kültür Merkezi önünden Tandoğan Meydanı'na yapılan yürüyüş ve mitingle kutlandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Ankara Tabip Odası'ndan oluşan tertip komitesinin öncülüğünde kortej yürüyüşü ve miting düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi metrosunun önündeki toplanma alanına girişte geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe katılanlar üst aramasından geçirilerek alana alındı. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gençlik örgütleri üyeleri, baro üyeleri, sendika, dernek ve odaların temsilcileri katıldı. Katılımcılar ellerinde bayrak, afiş ve pankartlarla Tandoğan Meydanı'na yürüdü. 'İş, ekmek, özgürlük', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır', 'Hak, adalet, özgürlük' yazılı pankartları taşıyan katılımcılar, 'Birleşe birleşe kazanacağız', 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganları attı. Kortej, Tandoğan Meydanı'na ulaştıktan sonra alanda miting düzenlendi.

