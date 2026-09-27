Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 17 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alındı, 17'si tutuklama, 1'i adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri tespit edilen 16 kişinin geçen hafta gözaltına alındığı anımsatıldı.

Söz konusu şüphelilerle bağlantısı olan 2 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden, 18 şüpheli mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup 17 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 17 şüpheli hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Soruşturma, çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu! O anlar kamerada

İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman isimden korkutan uyarı! 'Türkiye'de yıkım eşiği çok düşük'

Uzman isimden korkutan uyarı! "Yıkım eşiği çok düşük"
İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme

Geleceğiyle ilgili yeni gelişme! Bu kez turnayı gözünden vuracak
Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi için harekete geçiyor
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha çözüldü!
Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı

Fon soruşturması büyüyor! Patron ve CEO hakkında yakalama kararı
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı