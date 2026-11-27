Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar doğrultusunda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 28 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda, gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22'si yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.