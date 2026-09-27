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Ankara Çankaya'da alacak kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken olay yerinde 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak'ta, "aralarında alacak meselesi" bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada, 37 yaşındaki T.A. hayatını kaybetti, K.B. ise yaralandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili B.Ş, H.T. ve E.İ'yi gözaltına aldı. Olay yerinde 3 tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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