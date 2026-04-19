ABB'den, 'Mansur Yavaş'a soruşturma açıldı' iddialarına ilişkin açıklama

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Belediye bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı' iddialarına ilişkin, "Konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır" açıklamasını yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında, 'Belediye bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldığı' yönünde bilgiler yer aldığı belirtilerek, "Ancak konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. Haberde konu edilen süreç yeni değildir. İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve halen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur. Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır. Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı