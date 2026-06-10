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Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun Ankara Barosu Başkan Adayı Çağlayan Oldu

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Ankara Barosu Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun CerModern'de düzenlediği ön seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre Elçin Özge Şimşek Çağlayan 2 bin 533 oyla ilk sırada yer aldı.

(ANKARA) - Ankara Barosu Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun CerModern'de düzenlediği ön seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre Elçin Özge Şimşek Çağlayan 2 bin 533 oyla ilk sırada yer aldı.

Ankara Barosu Demokratik Sol Avukatlar Grubu, Ankara Barosu başkan adayını belirlemek amacıyla bugün CerModern'de ön seçim yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Elçin Özge Şimşek Çağlayan'ın 2 bin 533 oy, mevcut Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu'nun 2 bin 393 oy, Veysel Kırıcı'nın 2 bin 94 oy, Bülent Yücetürk'ün ise 754 oy aldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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