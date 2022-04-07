Ankara Barosu'ndan görme engelli avukata destek açıklaması

ANKARA Barosu'nca İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusu dilekçesine, savcı tarafından şahit huzurunda imza atması istenen görme engelli avukat Mümin Özeken için destek açıklaması yapıldı.

Adliye önünde toplanan Ankara Barosu'ndan bir grup avukata, Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı avukat Şerif Ali Mutlu ile üyeler de destek verdi. Grup adına açıklama yapan Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Mihriban Şentürk, "Engelli bireylerin anayasadan, yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının karşılanması; devletin, sosyal hukuk devleti olmasının, yurttaşlarının eşitliğini gözetmesi yükümlülüğünün, nihayetinde insan haklarına saygının bir gereğidir. Son olay göstermiştir ki engelli meslektaşlarımız ve yurttaşlarımızın adliye özelinde karşılaştıkları en büyük sorun; hakim, savcı, kalem personeli fark etmeksizin engelli bireylerin ve hakları açısından genel itibarıyla hak temelli bilinç oluşturacak eğitim eksikliğidir" dedi.