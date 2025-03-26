Ankara Barosu'ndan 'Cumhuriyet ve Hukuk Yürüyüşü'

Başkentte, Ankara Barosunca, "Cumhuriyet ve Hukuk Yürüyüşü" düzenlendi.

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde toplanan baro mensubu avukatlar, "Hak, Hukuk, Adalet" ve "Kanunlar susmadı, susmayacak" sloganlarıyla Atatürk Bulvarı üzerinden Ankara Barosu'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde basın açıklaması yapan Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, yargının bağımsız ve tarafsız olduğu ölçüde adaleti sağladığını ancak bugün yargının siyasetin gölgesinde şekillendiğini savundu.

Köroğlu, İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınmasının hukukun üstünlüğüne doğrudan bir saldırı olduğunu öne sürerek, "Avukatlık, adaleti savunma mesleğidir. Dün olduğu gibi bugün de adaletin, hukukun ve savunmanın yanında olacağız." dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ise Türkiye'de 85 milyon insanın cumhuriyete ve hukukun üstünlüğüne dair inancını meslektaşlarına borçlu olduğunu savundu.