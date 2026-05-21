CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Ankara Barosu: Bu Hukuka Aykırılık İvedi Şekilde Ortadan Kaldırılmalı

(ANKARA) - Ankara Barosu, CHP kurultaylarına ilişkin "mutlak butlan" kararına tepki göstererek, "Yargının demokrasinin işleyişinde bir dizayn etme aracı olamayacağını, demokrasinin ve halk iradesinin işleyişinde hukukun uygulayıcısı görevini üstlenmesi gerektiğini, alınan kararın hukuka aykırı olduğunu, bu hukuka aykırılığın ivedi şekilde ortadan kaldırılması gerekliliğini vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı ile bu tarihten sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultayların "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin karara tepki gösterdi. Baronun, "Mutlak Demokrasi" başlıklı açıklamasında, yargının parti içi demokrasiye müdahalesinin demokrasiye zarar vereceği ifade edildi.

Ankara Barosu, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre bir siyasi partinin kurultayının hukuka uygunluğuna ilişkin karar verme yetkisinin asliye hukuk ya da bölge adliye mahkemelerinde olmadığını savundu. Açıklamada, seçim yargısındaki yetkili mercilerin seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu olduğu belirtilerek, "Bu çerçevede adli yargının verdiği iptal kararları açıkça hukuka aykırıdır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Adli yargının verdiği iptal kararları açıkça hukuka aykırıdır. Yargının parti içi demokrasiye hukuksuz müdahalesi demokrasimize ağır ve telafisi güç zararlar vermektedir."

Ankara Barosu olarak; yargının demokrasinin işleyişinde bir dizayn etme aracı olamayacağını, demokrasinin ve halk iradesinin işleyişinde hukukun uygulayıcısı görevini üstlenmesi gerektiğini, alınan kararın hukuka aykırı olduğunu, bu hukuka aykırılığın ivedi şekilde ortadan kaldırılması gerekliliğini vurgular; hukukun üstünlüğünü, demokratik siyasal yaşamı savunmaya devam edeceğimizi bildiririz."

Kaynak: ANKA