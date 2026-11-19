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(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, gazeteci İsmail Arı'nın beraatine ilişkin, "Hiçbir beraat kararı, haksız yere cezaevinde geçirilen tek bir günü dahi geri getiremez. Gazetecilik suç değildir" dedi.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gazeteci İsmail Arı'nın yargılandığı duruşmaya katıldık. Verilen beraat kararı, basın ve ifade özgürlüğü adına sevindiricidir. Ancak beraat kararı, İsmail Arı'nın haksız ve hukuksuz biçimde özgürlüğünden mahrum bırakıldığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Hiçbir beraat kararı, haksız yere cezaevinde geçirilen tek bir günü dahi geri getiremez. Gazetecilik suç değildir. Halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve adaleti savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA