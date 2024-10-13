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Ankara Barosu 68. Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Başladı

Ankara Barosu 68. Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Başladı
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Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemleri 09.00'da başlayarak 17.00'ye kadar devam edecek. Seçimlerde toplam 24 bin 400 avukat oy kullanma hakkına sahip.

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.

Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda devam eden genel kurulda, saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erecek.

Oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu.

Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.

Ankara Barosu Başkanlığı için halen başkan olarak görev yapan Demokratik Sol Avukatlar (DSA) tarafından aday gösterilen Mustafa Köroğlu, 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlardan (100.Yıl DSA) Bülent Yücetürk, Ankara Barosu Değişim Grubundan Mehmet Zeki Kaplan, Avukat Hakları Grubundan Ebru Dönmez, Mücadeleci Avukatlar Grubundan Coşkun Özgür Piroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlardan Doğukan Tonguç Cankurt, Türk Milliyetçi Avukatlar Grubundan Hakan Erdem ve bağımsız aday İbrahim Akın yarışıyor.

Toplam 24 bin 400 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 7 isim belirlenecek.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel

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