ANKARA- Bakan Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğine katıldı
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Bakanı Mustafa Varank'ın dereceye girenlere ödüllerini vermesi Bakan Varank'ın dereceye girenler ve protokol ile fotoğraf çektirmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğine katıldı.
Bakanı Mustafa Varank'ın dereceye girenlere ödüllerini vermesi
Bakan Varank'ın dereceye girenler ve protokol ile fotoğraf çektirmesi
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğine katıldı. (3)
Kaynak: AA / Fatih Erdoğan - Güncel