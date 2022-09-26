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ANKARA- Bakan Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğine katıldı

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Bakanı Mustafa Varank'ın dereceye girenlere ödüllerini vermesi Bakan Varank'ın dereceye girenler ve protokol ile fotoğraf çektirmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğine katıldı.

Bakanı Mustafa Varank'ın dereceye girenlere ödüllerini vermesi

Bakan Varank'ın dereceye girenler ve protokol ile fotoğraf çektirmesi

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğine katıldı. (3)

Kaynak: AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Mustafa Varank Güncel Haberler

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