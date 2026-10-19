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Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Üçüncü, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

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Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Üçüncü, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
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Ankara 2 No'lu Barosu'nun 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Muhammed Kürşat Üçüncü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

(ANKARA) - Ankara 2 No'lu Baro'nun 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Muhammed Kürşat Üçüncü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara 2 No'lu Barosu 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Muhammed Kürşat Üçüncü ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiklerini bildirdi.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 2 No'lu Barosu 3. Olağan Genel Kurulu neticesinde ülküdaşımız Av. Sn. Muhammed Kürşat Üçüncü'nün Baro Başkanlığına seçilmesinin ardından Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek elini öpüp hayır dualarını aldık" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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