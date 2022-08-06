Anka ve Krt'nin Mutlu Günü ANKA Haber Ajansı’nın web ve sosyal medya sorumlusu Bengi Soner ile KRT TV Ankara haber montaj şefi Adem Keleş, dün akşam düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. ANKA Haber Ajansı'nın web ve sosyal medya sorumlusu Bengi Soner ile KRT TV Ankara Haber'>haber montaj şefi Adem Keleş, dün akşam düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. ANKA Haber Ajansı web ve sosyal medya sorumlusu Bengi Soner ile KRT TV Ankara haber montaj şefi Adem Keleş, dün Ankara'da Vedat Dalokay Salonu'nda düzenlenen törenle evlendi. Törene Soner ve Keleş ailelerinin yanı sıra ANKA ve KRT çalışanları katıldı. ANKA ve KRT ailesi olarak Bengi Soner Keleş ve Adem Keleş'e ömür boyu mutluluklar dileriz. ANKA / Güncel Adem Keleş Güncel Haberler

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