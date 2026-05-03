Anka Haber Ajansı 3 Mayıs Pazar Gündemi

Güncelleme:
ANKA Haber Ajansı 3 Mayıs Pazar gündemi

11.00 - Gazetecilik meslek örgütleri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında, Mülkiyeliler Birliği'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ / ANKARA)

12.30 - CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

12.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Ankara Buluşması"na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün birinci yılı nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)

14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KARABÜK)

15.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grand Mercure Otel'de Türkçüler Günü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

17.00 - 20.00 - Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek. Finalde iki Türk ekibi VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak. (İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 32. haftası, Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor, Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Kasımpaşa-Kocaelispor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (KAYSERİ / ANTALYA / İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
