Anka Haber Ajansı 29 Kasım Cumartesi Gündemi
ANKA Haber Ajansı 29 Kasım Cumartesi gündemi
09.00 - 09.45 - 15.30 - 17.00 - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde sırasıyla Sultanahmet Camisi'ni, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret edecek, Volkswagen Arena'da ayine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
10.00 - CHP'nin 39. Olağan "Şimdi İktidar Zamanı" Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam edecek. Kurultayın ikinci gününde Genel Başkanlık seçimi yapılacak.(FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
10.00 - Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Şırnak Valiliği'nce düzenlenen 4. Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere Şırnak'a gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ŞIRNAK)
12.00- KESK'in "Geçinemiyoruz – Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" temalı mitingi öncesinde kamu emekçileri, SGK İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
14.00 - MHP Genel Merkezi'nde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Üç Hilalin Aydınlığında, Engelsiz Yarınlara" temasıyla program düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde İlim Yayma Ödülleri programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
14.30- 17.00 - 20.00- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına, Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK-ikas Eyüpspor, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek. (RİZE - GAZİANTEP - İSTANBUL - TRABZON)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…