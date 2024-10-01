Üye Girişi
Haberler

Günün Önemli Gündemleri: Yargılama, TBMM Toplantıları ve Uluslararası Karşılamalar

Günün Önemli Gündemleri: Yargılama, TBMM Toplantıları ve Uluslararası Karşılamalar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.00'da Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yargılamaya devam edilecek. TBMM'de MHP grup toplantısı ve DEM Parti basın toplantısı yapılacak. Genç avukatlar ücret eşitliği talep ederken, deprem bilimcisi gençlerle buluşacak. TİP, İzmir'de yüksek su faturalarıyla ilgili basın açıklaması düzenleyecek. TBMM yeni yasama yılına törenle başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşılayacak.

09.00- Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA )

10.45 - TBMM'de MHP grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.30- DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de yeni yasama yılı ve gündeme ilişkin basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.00- Genç avukatlar, CMK ücret tarifesinin, avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi için İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

12.30- Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt gençlerle buluşacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.30- TİP, İZSU Genel Müdürlüğü önünde "Yüksek faturalar yüzünden suya sabuna dokunamıyoruz. Su hakkımız engellenemez" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 / 14.45 /15.00/ 19.30 - TBMM yeni yasama yılına Atatürk Anıtı'nda yapılacak törenle başlayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sunuş konuşmasını ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  28. dönem 3. yasama yılı açış konuşmasını yapacak. Kurtulmuş, akşamda resepsiyon verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

17.00 - 19.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılacak. Erdoğan, Stubb onuruna resmi akşam yemeği verecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı çalışmaları diler...

Kaynak: ANKA / Güncel

Finlandiya Sinan Ateş DEM Parti Deprem İzmir MHP

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

 İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
VGM 2024-2025 BURS BAŞVURU EKRANI! VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihi Burak Yılmaz istifa mı etti? Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz neden istifa etti? Son dakika: Fulya Öztürk'e neden saldırıldı? Fulya Öztürk Türkiye'ye döndü mü? OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ekim Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi? İsrail Beyrut'u neden bombaladı? İsrail Lübnan savaşında son durum nedir? Güneri Cıvaoğlu öldü mü? Güneri Cıvaoğlu hastalığı nedir, kaç yaşında öldü? Güneri Cıvaoğlu neden öldü? Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm sebebi nedir? Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli? UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: UPS kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? UPS kargo dağıtım saatleri! 1 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 1 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });