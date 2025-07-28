Anız Yangını Sebebiyle 55 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Anız Yangını Sebebiyle 55 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Ortaköy ilçesinde anız yangını sırasında kalan 55 yaşındaki Mehmet Civan hayatını kaybetti. Yangın, temizleme amacıyla başlattığı ateşin kontrolden çıkması sonucu geniş bir alana yayıldı.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde anız yangınının ortasında kalan kişi hayatını kaybetti.

Aşdağul beldesinde Mehmet Civan (55), Adanın Dip mevkisindeki tarlasını hasat ettikten sonra kalan anızları temizlemek amacıyla ateş yaktı.

Kısa sürede kontrolden çıkan yangın, çevredeki araziye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, alevlerin arasında kalan Civan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Civan'ın cenazesi, Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ortaköy ve Aşdağul belediyelerinin itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 200 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel
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