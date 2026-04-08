Angola'daki şiddetli yağışlarda ölü sayısı 45'e çıktı

Angola'da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti. 51 bin 275 kişi etkilendi, 9 bin 511 ev sular altında kaldı, 607 ev yıkıldı. Başkent Luanda'da 13 kişi yaşamını yitirirken, Benguela'da 26 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Sivil Koruma ve İtfaiye Hizmetleri, yağışlar sebebiyle meydana gelen son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre yağışlardan 51 bin 275 kişi etkilendi, 9 bin 511 ev sular altında kaldı, 607 ev yıkıldı, 23 okul, 5 sağlık merkezi, 56 elektrik direği zarar gördü ve 35 heyelan meydana geldi.

Başkent Luanda'da 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Benguela'da 26 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu ve 15 kişi yaralandı.

Cuanza Sul'da 4, Malanje'de 2 kişi hayatını kaybetti. Böylece şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ahmed Satti
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar