Haberler

Andok Dağı'nda Sonbahar Renkleri Görsel Şölen Sunuyor

Andok Dağı'nda Sonbahar Renkleri Görsel Şölen Sunuyor
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Andok Dağı, sonbaharın etkisiyle sarı, yeşil ve turuncunun farklı tonlarına bürünerek doğaseverlere görsel bir şölen sunuyor. Bölgedeki renk geçişleri dronla görüntülendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Muş sınırında bulunan Andok Dağı ile yaylalarda hakim olan sonbahar renkleri görsel güzellik oluşturuyor.

İlkbahar ve yaz aylarında göçerlere ev sahipliği yapan bölge, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve turuncunun farklı tonlarına büründü.

Andok Dağı'nda yer alan ve renk geçişiyle görsel şölen sunan ormanlık alan, doğaseverler için seyri doyumsuz manzara oluşturuyor.

Sonbahar renklerine bürünen bölgedeki güzellik dronla görüntülendi.

.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
