Andırın'ın Kayın Ormanları Sonbaharda Göz Kamaştırıyor

Kahramanmaraş'ın, kaleleri, şelalesi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesindeki kayın ormanları, rengarenk bitki örtüsüyle sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğası ve iklimi nedeniyle "Akdeniz'in Karadeniz'i" olarak adlandırılan ve zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçeyi, büründüğü hazan renklerini görmek isteyen doğaseverler, dağcılar ve yürüyüşçüler sıklıkla ziyaret ediyor.

Yeşiltepe Mahallesi sınırları içerisinde 1600 rakımda yer alan Pancar Yaylası'ndaki kayın ağaçlarıyla kaplı orman, yaprak dökümünün başlamasıyla ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor.

Sonbaharın huzur verici atmosferini yaşamak ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler, ormanda yürüyüş yaparak hem bölgenin temiz havasını soluyor hem de fotoğraf çekme imkanı buluyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AA muhabirine, bölgenin doğal güzellikleri ile öne çıktığını söyledi.

İlçenin farklı rakım değerleri sayesinde her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu belirten Gökşen, şöyle konuştu:

"Şu anda 1600 rakımda kayın ağaçlarının bulunduğu bir mevkideyiz. Andırın'ın farklı bir güzelliğini yaşıyoruz. Andırın sadece kaleler, şelalelerden ibaret değil, kayın ağaçlarının olduğu yerler ilçemizin güzelliğine güzellik katıyor. Yerli veya yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Sonbahar mevsiminin en güzel şekilde görülebileceği, kayın ağaçlarıyla dolu ormanlık alanlarımız da doğaseverleri ağırlıyor. Birçok ilden misafirimiz bu renk cümbüşünü görmek için geliyor. Bu ziyaretçi sayısını daha da artırmak istiyoruz ve tüm ülkemizin bu güzellikten istifade etmesini arzuluyoruz."

Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü Başkanı Büşra Tecirli de kayın ağaçları ile dolu Pancar Yaylası'nı 2023 yılında keşfettiklerini dile getirerek, sonbaharda ağaçların oluşturduğu eşsiz manzaraların tadını çıkardıklarını ifade etti.