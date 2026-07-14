Kahramanmaraş’ta ağır yaralanmıştı hayatını kaybetti





Olay, 23 Haziran’da Andırın ilçesine bağlı AkçakoyunluMahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını suladığı sıradayıldırımın isabet ettiği Ali Beyazıt ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilkmüdahalesi yapılan Beyazıt, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Beyazıt, yoğun bakımünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Ali Beyazıt,doktorların tüm müdahalelerine rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: Haber Platformu