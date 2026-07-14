Haberler

Kahramanmaraş’ta ağır yaralanmıştı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta ağır yaralanmıştı hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde tarlasını sularken yıldırım isabet eden Ali Beyazıt, 10 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti.


Olay, 23 Haziran’da Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu
Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını suladığı sırada
yıldırımın isabet ettiği Ali Beyazıt ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk
müdahalesi yapılan Beyazıt, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Beyazıt, yoğun bakım
ünitesinde tedavi altına alındı.









Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Ali Beyazıt,
doktorların tüm müdahalelerine rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: Haber Platformu
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu: 500 gramı 5 milyon dolar

Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü