Anayasa Mahkemesi, Kadınların Evlenme Süresi ile İlgili İtirazı Reddetti

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, "boşanan kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez" hükmünü de içeren Türk Medeni Kanun'un 132. maddesinin iptal istemini esastan görüştü. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptal istemini, itirazda bulunan mahkemenin bakmakta olduğu davayla ilgili bölümü "eski eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde" ibaresi yönünden inceledi ve başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun, "kadın için bekleme süresi" başlıklı 132. maddesinin iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, başvurunun iptal istemini, mahkemenin baktığı davayla ilgili bölümü olan "eski eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri" yönünden inceleyerek, karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun "Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır" hükmünü içeren 132. maddesinin son fıkrasının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Kanunun 132. maddesinin tümü, "Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır" hükmünü içeriyor.