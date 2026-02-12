Haberler

AYM, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının iptali istemini esastan görüşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması talebiyle yaptığı başvuruyu esastan görüşeceğini duyurdu. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle yaptığı başvuruyu esastan görüşecek.

CHP, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu.

AYM Genel Kurulu, başvuruyla ilgili ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, başvuruyu, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi

İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?

Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?
Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Bir şehrimiz birkaç saatte bu hale geldi
Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti

Geride 6 çocuk bıraktı! Ünlü yıldız kansere yenik düştü
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı

Pisliklerini temizlemek için sürekli bir isme para ödüyormuş
Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?

Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?
ABD ordusu, Suriye'deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı

Türkiye'nin yanı başındaki stratejik üssü tamamen boşalttılar
Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor

Fenerbahçe'den resmi açıklama: Son imzasını atıyor