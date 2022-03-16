Anasınıfı öğrencileri hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak bağışında bulundu

Afyonkarahisar'da anasınıfı öğrencileri, topladıkları oyuncak ve eğitim materyallerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara bağışladı.

Kocatepe İlkokulu, Asiye Sultan Anaokulu ile TOKİ Fatma Aliye Hanım Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Hatice Kartal, Derya Yuvka ve Melek Çolak'ın e-Twinning kapsamında hazırladığı "oyun çocuğu" projesiyle velilerin de desteğiyle oyuncak ve eğitim materyalleri topladı.

Toplanan oyuncak ve eğitim materyalleri, AFSÜ Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümünde tedavisi devam eden çocukların eğitim göreceği anasınıfına bağışlandı.

Projeye, Yalova ve Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 5 okulun da destek verdiği belirtildi.