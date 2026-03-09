Haberler

Kastamonu'da anaokulu öğrencileri esnafların ramazanını kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek ramazan ayını kutladı. Öğrenciler, esnafa hurma ve balon hediye ederek 'Hayırlı ramazanlar' dileklerini iletti.

Kastamonu'da anaokulu öğrencileri kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek ramazan ayını kutladı.

Kastamonu Anaokulu'nda eğitim gören yaklaşık 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde kent merkezindeki esnafla bir araya geldi.

Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret eden öğrenciler, hurma ve balon hediye ederek esnafın ramazanını kutladı. Meydanda dolaşan öğrenciler, "Hayırlı ramazanlar" diyerek vatandaşlara da balon dağıttı.

Daha sonra Nasrullah Camisi'ni ziyaret eden öğrencilere Müftülük personeli tarafından cami ve ibadetle ilgili bilgiler verildi.

Camide vakit geçiren çocuklar ilahiler söyledi, çeşitli oyunlar oynadı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de

Trump'ın baskısına dayanamadılar! ABD'nin ölüm uçakları, Avrupa'da
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına 'iltica hakkı' vermesi çağrısı

İran milli kadın futbol takımına hiç beklenmedikleri bir yerden destek
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Almanya'da eyalet seçimlerini Türk kökenli Cem Özdemir kazandı

Almanya'da eyalet seçimlerini Türk kökenli isim kazandı