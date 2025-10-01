Anaokulu Öğrencileri İtfaiye Ziyareti Gerçekleştirdi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki anaokulu öğrencileri, itfaiye personelinden çalışmalar ve ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Sındırgı İtfaiye Amiri Ömer Çetin, ziyaretten memnun kaldıklarını belirtti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde anaokulu öğrencileri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliği'ni ziyaret etti.
Öğrencilere itfaiye personeli tarafından yürütülen çalışmalar ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verildi.
Sındırgı İtfaiye Amiri Ömer Çetin, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimize itfaiyeciliğin önemini anlatıp ekipmanlarımızı tanıttık. Onlara keyifli bir gün yaşatmaya çalıştık." ifadesini kullandı.
Programa Sındırgı Belediye Başkan Vekili Ayşe As ile Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gökçe de katıldı.
Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.