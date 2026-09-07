Haberler

Uyum Eğitimleri Başladı: Minik Öğrenciler Ders Başı Yaptı

Uyum Eğitimleri Başladı: Minik Öğrenciler Ders Başı Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anaokulu, ilkokul 1. ve 5. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri başladı. Yaklaşık 3.8 milyon öğrenci 7-11 Eylül arasında kaynaşma etkinliklerine katılacak. Kamuda çalışan ebeveynlere günde 3 saat idari izin verilecek.

ANKARA'da anaokulu, ilkokul 1'inci sınıf ve 5'inci sınıf öğrencileri, uyum eğitimleri kapsamında yeni eğitim öğretim yılı kapsamında dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen takvim doğrultusunda, anaokulu, ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencileri uyum eğitimlerine başladı. Program kapsamında öğrencilerin, 7-11 Eylül'de öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşması amaçlandı. Yaklaşık 1 milyon 57 bin okul öncesi, 1 milyon 306 bin ilkokul 1'inci sınıf ve 1 milyon 451 bin 5'inci sınıf öğrencisinin uyum eğitimlerinden yararlanması bekleniyor. Çankaya ilçesindeki Şehit Battal İlgün İlkokulu'nda, minikler ilk kez ders başı yapmanın heyecanını yaşadı. Öğrenciler balonlarla süslenen sınıflarında ders başı yaptı. Öğrencilere ilk gün velileri de eşlik etti.

KAMUDA ÇALIŞAN EBEVEYNLERE İDARİ İZİN

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda, kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmesi halinde 7-11 Eylül tarihleri arasında öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın ölümünde sevgilisi savcılıkta çark etti! Bomba itiraf
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var

Gizli kamera skandalını anlattı! Ayşe Aydın: Organize bir durum var
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar