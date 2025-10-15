Anamur Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Garnizon Komutanı'na Ziyaret

Anamur Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Satar, İlçe Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör'e ziyarette bulundu.

Satar, ziyarette ilçeye yeni atanan Güngör'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ilçe güvenliği, gençlik çalışmaları ve toplumsal dayanışma konuları konuşuldu.

Albay Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Anamur'un birlik ve beraberliğine katkı sunan tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Satar da kabulü dolayısıyla Güngör'e teşekkür etti.