Haberler

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Mamure Kalesi'ndeki Kale Camisi'ni inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Mamure Kalesi'ndeki Kale Camisi'nde incelemelerde bulunarak, caminin ziyaretçilere manevi ve kültürel rehberlik sağladığını vurguladı.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Mamure Kalesi'nin içinde yer alan Kale Camisi'nde incelemede bulundu.

Doğu Akdeniz'in kıyısındaki 23 bin 500 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri olan Mamure Kalesi, ilçe turizmine katkı sunuyor.

Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan kalede 14. yüzyılda Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından inşa ettirilen Kale Camisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, camide yaptığı incelemenin ardından, Mamure Kalesi'nin ziyaretçilere manevi ve kültürel rehberlik ettiğini belirtti.

Caminin merkezde konumlandırılmasının bilinçli tercih olduğunu kaydeden Fidan, "Ecdadımız camiyi kalenin tam ortasına inşa ederek hayatın merkezine yerleştirmiştir. Bu anlayış, toplumun hem maddi hem manevi yönden ayakta kalmasını sağlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda