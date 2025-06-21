Anamur Müftülüğü'nden YKS Öğrilerine Destek İkramı

Anamur Müftülüğünce Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) giren öğrencilere ikramda bulunuldu.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Anamur Şubesi ekipleri ilçedeki bazı okul önlerine stant kurdu.

Stantlarda öğrencilere, velilere su, çay ve kek ikramında bulunuldu.

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan gençlerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.