Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan yeni yıl mesajı

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında, 2025'te ilçenin gelişimi ve vatandaşların refahı için yürütülen çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

Yeni yılın Türkiye'ye huzur ve bereket getirmesini dileyen Duru, 2026'da da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.