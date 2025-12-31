Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan yeni yıl mesajı
Kaymakam Kemal Duru, 2025 hedefleri ve ilçenin gelişimi için katkı sunanlara teşekkür etti. Yeni yılın huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Duru, mesajında, 2025'te ilçenin gelişimi ve vatandaşların refahı için yürütülen çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.
Yeni yılın Türkiye'ye huzur ve bereket getirmesini dileyen Duru, 2026'da da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel