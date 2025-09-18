Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan Gaziler Günü mesajı

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında, milletin bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna kahramanca mücadele eden gazilerin gününü gurur ve minnetle idrak ettiklerini belirtti.

Şehitler ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle andığını kaydeden Duru, "Gazilerimiz, aziz milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olup, bizlere bağımsız bir vatan bırakma uğruna gösterdikleri fedakarlıkla şükranla anılmaktadır. 19 Eylül Gaziler Günü de bu fedakarlık ve kahramanlıkların unutulmadığının en anlamlı göstergesidir." ifadesini kullandı.