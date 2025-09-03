Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, gazetecilerin kentin tanıtımındaki önemine vurgu yaptı ve Anamur Gazeteciler Cemiyetine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Duru, ziyarette Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Basın mensuplarıyla sohbet eden Duru, doğru bilgiye erişilmesi ve kentin tanıtımı konusunda gazetecilerin önemli sorumluluk üstlendiğini söyledi.
Cömertler de ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür buluşmaların kendilerine moral verdiğini anlattı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel