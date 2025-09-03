Haberler

Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, gazetecilerin kentin tanıtımındaki önemine vurgu yaptı ve Anamur Gazeteciler Cemiyetine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Anamur Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.

Duru, ziyarette Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Duru, doğru bilgiye erişilmesi ve kentin tanıtımı konusunda gazetecilerin önemli sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Cömertler de ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür buluşmaların kendilerine moral verdiğini anlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Yunan basını öve öve bitiremedi: Türkiye'nin silahlanmada yaşadığı patlama baş ağrısı oluşturuyor

"Türkiye'nin yaşadığı patlama, başımızı ağrıtıyor"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler

Vahşette yeni görüntüler! İşte AVM müdürünün son anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.