Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Güncelleme:
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında, tüm sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden, zorlu şartlar altında dahi insan hayatını korumak için büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.

Türkiye'de sağlık alanında önemli çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Duru, "İnsan hayatına dokunan, şifaya vesile olan ve büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyor ve emekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

