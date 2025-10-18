Anamur Kaymakamı Duru, Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Karaağa ve Laleli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Duru, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Vatandaşların dile getirdiği konuları not alan Kaymakam Duru, çözüm için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Kaymakam Duru'ya ziyaretinde İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan ve ilgili kurum amirleri de eşlik etti.