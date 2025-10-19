Anamur Kaymakamı Duru'dan Muhtarlar Günü Mesajı

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında, muhtarlığın, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların, yerel yönetimlerde devletin vatandaşa en yakın temsilcileri olduğunu kaydeden Duru, şu ifadeleri kullandı:

"Mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin eli, ayağı, gözü ve kulağı olan muhtarlarımız, halkımızın sevinç ve üzüntülerinde en yakın paydaşımız, sorunların çözümünde ise en önemli çalışma arkadaşlarımızdır. Vatandaşlarımız ile devletimiz arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımız, yerel yönetim anlayışımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda başvuracakları ilk kapı olan muhtarlarımız, fedakarlıklarıyla örnek teşkil etmektedir."