Haberler

Anamur Kaymakamı Duru'dan Muhtarlar Günü Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların yerel yönetimlerdeki önemini vurguladı ve onların halkla devlet arasında köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında, muhtarlığın, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların, yerel yönetimlerde devletin vatandaşa en yakın temsilcileri olduğunu kaydeden Duru, şu ifadeleri kullandı:

"Mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin eli, ayağı, gözü ve kulağı olan muhtarlarımız, halkımızın sevinç ve üzüntülerinde en yakın paydaşımız, sorunların çözümünde ise en önemli çalışma arkadaşlarımızdır. Vatandaşlarımız ile devletimiz arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımız, yerel yönetim anlayışımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda başvuracakları ilk kapı olan muhtarlarımız, fedakarlıklarıyla örnek teşkil etmektedir."

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.