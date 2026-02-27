Anamur'da yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti sunuluyor
Anamur Kaymakamlığı, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar için evde bakım hizmetlerini sürdürüyor. Ulusal Vefa Yaşlı Bakım Projesi kapsamında oluşturulan ekipler, desteğe ihtiyaç duyanlara yardım ediyor.
Anamur Kaymakamlığı tarafından ilçedeki yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti devam ediyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Ulusal Vefa Yaşlı Bakım Projesi kapsamında oluşturulan ekiplerin, yalnız yaşayan veya desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik hizmetleri sürüyor.
Ekipler, ziyaret ettikleri yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere ev işlerinden kişisel bakımlarına kadar birçok konuda yardımcı oluyor.
Kaynak: AA / İbrahim Polat