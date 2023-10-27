Anamur'da öğrenciler Kaymakam Bozdemir'e Türk bayrağı sundu

Anamur Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla taşıdıkları Türk bayrağını Kaymakam Bilal Bozdemir'e sundu.

Anamur Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla taşıdıkları Türk bayrağını Kaymakam Bilal Bozdemir'e sundu.

Okul öğrencileri, Türk bayrağıyla okullarından Kaymakamlık binasına kadar marşlar söyleyerek yürüdü.

Öğrenciler, burada kendilerini karşılayan Kaymakam Bozdemir'e taşıdıkları bayrağı takdim etti.

Bozdemir, öğrencilerin davranışından mutluluk duyduğunu belirterek, "Buraya kadar gelerek bana günün anısına şanlı Türk bayrağını teslim ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Daha sonra Kaymakam Bozdemir, öğrencileri makamında ağırladı.